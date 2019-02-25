«Всё или ничего» — «Салават» представил проморолик к Кубку Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» представил проморолик к стартующему сегодня, 25 февраля, розыгрышу Кубка Гагарина.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



«Пришло время бросить вызов. Вызов каждому из нас. Вызов, приняв который, нельзя отступить. ВсёИлиНичегоChallenge начинается здесь и сейчас», — гласит сообщение пресс-службы уфимского клуба.

Видео также можно посмотреть на странице «Салавата Юлаева» в «Твиттере».



В первом раунде плей-офф клуб из Башкортостана встретится с магнитогорским «Металлургом», занявшим третье место в Восточной конференции. Расписание игр: 25 февраля, 27 февраля, 1 марта, 3 марта и, если потребуется, 5 марта, 7 марта, 9 марта. Первые две встречи пройдут в Магнитогорске, третья и четвёртая игра — в Уфе.