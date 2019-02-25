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Скабелка: Даллман пропустит первый матч с «Торпедо», Фрэттин готов играть

Скабелка: Даллман пропустит первый матч с «Торпедо», Фрэттин готов играть
Хоккей

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о настрое команды перед серией плей-офф с «Торпедо».

«Боевое, рабочее настроение. Готовимся к первому матчу. Задача была после непростого выезда восстановиться. Чем мы сейчас и занимаемся.

Даллман команде не поможет. Фрэттин готов выйти на лёд. По Валку пока ситуация такая — решаем и думаем. Не до конца он восстановился. Посмотрим. В воротах сыграет Хенрик Карлссон.

«Торпедо» — быстрая команда. Играет в агрессивный хоккей. Малогабаритные нападающие, много катаются и резкие. Команда много забивает. В атаке играет здорово. Мы не занимаемся подсчётами относительно количества матчей, готовимся к предстоящей игре», — приводит слова Скабелки vesti.kz.

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