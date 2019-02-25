Хартли: у «Ак Барса» нет слабых мест, перед «Авангардом» серьёзное препятствие

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом». Первый матч состоится сегодня, 25 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Безусловно, давление большое. Взгляните на Восточную конференцию в целом — каждая команда очень хороша. Семь игр пройдёт, и четыре команды вылетят из гонки. Нужно насладиться моментом, осознавая при этом всю важность происходящего. Каждый момент принципиально важен. Естественно, будут ошибки — это хоккей, главное — быть сфокусированными. Концентрация и дисциплина будут крайне важны.



«Авангард» действует дисциплинированно, наша команда занимает второе место по наименьшему количеству удалений. Нужно дальше действовать так же, в этом году это одно из наших преимуществ. При условии, что команда будет сохранять концентрацию, действовать дисциплинированно, получать удовольствие от игры, нас ждут отличные матчи плей-офф.



Тренеры не выходят на лёд, не забивают голов. Мы готовим команды, но действуют уже игроки. Если посмотреть на «Ак Барс», мы увидим, что у этой команды нет слабых мест. Посмотрите на четвёртое звено — Свитов, Клинкхаммер! Казанцы — действующие обладатели Кубка Гагарина. Этим всё сказано, они будут пытаться отстоять звание чемпиона. Перед нами очень серьёзное препятствие», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.

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