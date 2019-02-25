«Металлург» — «Салават Юлаев»: в заявку гостей не попали Рыбин, Семёнов и Шэн

«Металлург» и «Салават Юлаев» определились с составами на первый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции. Игра пройдёт в Магнитогорске сегодня, 25 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин)

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;

Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломев, Дорофеев.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурдасов — Бурмистров;

Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Солодухин — Хохряков — Майоров, Скориков.