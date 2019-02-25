«Металлург» — «Салават Юлаев»: в заявку гостей не попали Рыбин, Семёнов и Шэн

«Металлург» и «Салават Юлаев» определились с составами на первый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции. Игра пройдёт в Магнитогорске сегодня, 25 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин)
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;
Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломев, Дорофеев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурдасов — Бурмистров;
Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Солодухин — Хохряков — Майоров, Скориков.
Таблица КХЛ за вторую половину регулярки. «Магнитка» — фаворит Востока?
«Динамо» уступило только СКА и ЦСКА, «Магнитка» — первая на Востоке, а «Адмирал» и «Сибирь» выше «Салавата».