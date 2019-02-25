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Хорошков: «Северсталь» хочет сохранить Разина, переговоры уже ведутся

Хорошков: «Северсталь» хочет сохранить Разина, переговоры уже ведутся
Хоккей / КХЛ

Директор хоккейного клуба «Северсталь» Михаил Хорошков рассказал, что руководство клуба планирует оставить в команде главного тренера Андрея Разина. По итогам нынешнего сезона команде из Череповца не удалось пробиться в плей-офф.

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«Переговоры о новом контракте с Андреем Разиным уже ведутся. Мы общаемся и с самим тренером, и с его представителями. Руководство клуба положительно оценило работу тренерского штаба во главе с Андреем Владимировичем и хотело бы продолжить сотрудничество с командой тренеров. Что касается игроков, то мы уже начали работать с прицелом на следующий сезон, но конкретика по изменениям в состав будет позже», — сказал Хорошков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

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