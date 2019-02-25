Куинн: Цуккарелло — особенный игрок, но мы понимали, что однажды его обменяют

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал обмен нападающего Матса Цуккарелло в «Даллас Старз». Взамен «синерубашечники» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.



«Мы понимали, что однажды этот обмен случится. Матс — особенный игрок и особенный человек, в чём я убедился, став тренером команды», — приводит слова Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3) Цуккарелло забросил первую шайбу в составе «звёзд», а также отметился голевой передачей. При этом хоккеист повредил руку, блокируя бросок соперника. Предполагается, что на восстановление игроку потребуется около месяца.

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