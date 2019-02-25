Медведев, ставший президентом «Зенита», останется в структурах СКА, КХЛ и МХЛ

Член совета директоров СКА, член совета директоров КХЛ и МХЛ Александр Медведев рассказал, что останется в хоккейных структурах, несмотря на своё назначение президентом футбольного клуба «Зенит».



«Я остаюсь в структурах СКА, КХЛ и МХЛ, по крайней мере на начальном этапе. Как Всеволод Бобров, зимой хоккей, летом футбол», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Напомним, Медведев сменил в «Зените» Сергея Фурсенко. Фурсенко пришёл в «Зенит» в 2005 году, заняв пост председателя совета директоров, а спустя год стал президентом клуба. В 2008 году функционер покинул должность. В 2010 году был избран президентом Российского футбольного союза, а в 2012 году подал в отставку. В мае 2017 года Фурсенко вернулся на пост президента «Зенита», а теперь вступил в должность вице-президента АО «Газпромбанк».

Новый президент «Зенита» 7 лет руководил КХЛ. Кто такой Медведев Раньше он двигал вперёд наш хоккей.