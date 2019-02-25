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Кекяляйнен: Кинкейд добавит глубины вратарской линии «Коламбуса»

Кекяляйнен: Кинкейд добавит глубины вратарской линии «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал обмен с «Нью-Джерси Дэвилз», в результате которого к его команде присоединился голкипер Кейт Кинкейд. Взамен «мундиры» отдали право выбора в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2022 году.

«Хотя мы считаем, что вратарская бригада с Бобровским и Корписало является одной из сильных сторон «Коламбуса», было принято решение добавить ей глубины. Руководство сочло важным приобрести Кинкейда. Кейт обладает большим опытом выступления в Национальной хоккейной лиге. Он обеспечит глубину состава на заключительный месяц регулярного чемпионата и матчи плей-офф», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт «мундиров».

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