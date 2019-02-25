Антон Шипулин записал пожелания для «Автомобилиста»

Известный биатлонист Антон Шипулин записал видеообращение к «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Спортсмен поздравил клуб с выходом в плей-офф и пожелал удачи в розыгрыше Кубка Гагарина. Напомним, в первом раунде плей-офф «Автомобилист», выигравший Восточную конференцию, встретится с челябинским «Трактором».

Посмотреть обращение Антона Шипулина к «Автомобилисту» также можно в социальной сети «ВКонтакте».



В декабре 2018 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Антон — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.



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