Автором первого гола стартовавшего плей-офф КХЛ стал Денис Платонов

В матче магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» счёт открыл нападающий команды хозяев Денис Платонов. 37-летний форвард отличился на 23-й минуте встречи, став автором первого гола в нынешнем плей-офф.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин)
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;
Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломев, Дорофеев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурдасов — Бурмистров;
Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Солодухин — Хохряков — Майоров, Скориков.