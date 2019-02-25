Автором первого гола стартовавшего плей-офф КХЛ стал Денис Платонов

В матче магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» счёт открыл нападающий команды хозяев Денис Платонов. 37-летний форвард отличился на 23-й минуте встречи, став автором первого гола в нынешнем плей-офф.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин)

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;

Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломев, Дорофеев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурдасов — Бурмистров;

Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Солодухин — Хохряков — Майоров, Скориков.