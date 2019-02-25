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«Коламбус» проявляет интерес к защитнику «Дейтрота» Кронваллю

«Коламбус» проявляет интерес к защитнику «Дейтрота» Кронваллю
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» заинтересован в приобретении защитника «Детройт Ред Уингз» Никласа Кронвалля, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Порцлайн. Сообщается, что от перехода может отказаться сам 38-летний хоккеист, планирующий завершить карьеру в стане «красных крыльев».

В текущем регулярном чемпионате шведский хоккеист сыграл 60 матчах, записав в актив 16 (2+14) баллов при показателе полезности «0» и 36 минутах штрафного времени. В среднем ветеран проводит на льду около 20 минут за матч.

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