«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы на первый матч серии

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи» на первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, информирует официальный сайт черноморского клуба. Встреча состоится сегодня, 25 февраля, начало игры — в 19:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков – Накладал, Апальков (А) – Локтионов – Козун;

Елесин – Кронвалль (К), Денисенко – Алексеев – Санников;

Черепанов – Осипов, Е.Аверин (А) – Ильенко –Коршков;

Кутузов, Каюмов – Иванов – Коваленко; Коротков.



«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Йокипакка –Ю.Александров (А), О’Делл (К) – Росен –Бочаров;

Воробьев – Будкин, Бакош – Коллинз (А) – Шмелев;

Пайгин – Рыков, Лугин – Калетник – Старков;

Д.Александров, Полунин – Капустин – Алтыбармакян; Рахимуллин.