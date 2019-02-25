Стали известны составы ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи» на первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, информирует официальный сайт черноморского клуба. Встреча состоится сегодня, 25 февраля, начало игры — в 19:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков – Накладал, Апальков (А) – Локтионов – Козун;
Елесин – Кронвалль (К), Денисенко – Алексеев – Санников;
Черепанов – Осипов, Е.Аверин (А) – Ильенко –Коршков;
Кутузов, Каюмов – Иванов – Коваленко; Коротков.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка –Ю.Александров (А), О’Делл (К) – Росен –Бочаров;
Воробьев – Будкин, Бакош – Коллинз (А) – Шмелев;
Пайгин – Рыков, Лугин – Калетник – Старков;
Д.Александров, Полунин – Капустин – Алтыбармакян; Рахимуллин.
«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы на первый матч серии