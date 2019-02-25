«Нью-Джерси» вернул Яковлева из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» вернул из фарм-клуба российского защитника Егора Яковлева, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хоккеиста 14 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил две шайбы и отдал три голевые передачи при показателе полезности «-5» и четырёх минутах штрафного времени. В АХЛ Яковлев принял участие в 19 матчах, отметившись 16 результативными передачами.



Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени.



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