Стали известны составы финского «Йокерита» и московского «Динамо» на первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Плэтт — Норман — О`Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Столлери — Грант, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;
Мяки — Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.
«Динамо»:
Ерёменко (Кузнецов);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Макаров;
Меньшиков — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.
«Йокерит» — «Динамо» М: в воротах гостей сыграет Александр Ерёменко