«Йокерит» — «Динамо» М: в воротах гостей сыграет Александр Ерёменко

Стали известны составы финского «Йокерита» и московского «Динамо» на первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Плэтт — Норман — О`Нилл;

Й. Йенсен — Лауридсен, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Столлери — Грант, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;

Мяки — Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.



«Динамо»:



Ерёменко (Кузнецов);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Макаров;

Меньшиков — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.