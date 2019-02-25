Стали известны составы хоккейного клуба «Авангард» и казанского «Ак Барса» на первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В состав гостей не попал Данис Зарипов.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Лямкин — Абросимов, Ткачёв — Основин — Глухов;
Марков — Яруллин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Галиев — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.
«Авангард» — «Ак Барс»: гости оставили вне заявки Даниса Зарипова