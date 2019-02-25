«Авангард» — «Ак Барс»: гости оставили вне заявки Даниса Зарипова

Стали известны составы хоккейного клуба «Авангард» и казанского «Ак Барса» на первый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В состав гостей не попал Данис Зарипов.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;

Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Лямкин — Абросимов, Ткачёв — Основин — Глухов;

Марков — Яруллин, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Галиев — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.