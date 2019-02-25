Панарин и Бобровский тренируются вместе с командой «Коламбуса»

Голкипер команды «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский и её нападающий Артемий Панарин принимают участие в командной тренировке, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти. Напомним, оба российских хоккеиста считаются одними из главных потенциальных участников дедлайна Национальной хоккейной лиги.

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Две недели назад авторитетное заокеанское издание TSN опубликовало список из 45 хоккеистов, которых могут обменять по мере приближения к дедлайну. Лидером среди них является российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, отказавшийся подписывать с этим клубом новый контракт.



Второе место занимает нападающий «Оттавы» Мэтт Дюшейн (уже обменян в «Коламбус»), третье — нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс. В топ-5 также вошли форвард «Каролины Харрикейнз» Майкл Ферланд и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Матс Цуккарелло.



Из российских хоккеистов в список также попал вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский (10-е место), защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич (37-е место) и нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников (39-е место).