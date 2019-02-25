Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» — «Салават Юлаев»: Метсола совершил потрясающий сейв

«Металлург» — «Салават Юлаев»: Метсола совершил потрясающий сейв
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде встречи первого раунда плей-офф между магнитогорским «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» потрясающий сейв удался голкиперу гостей Юхе Метсоле. Финский вратарь в падении отразил бросок в пустой угол.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин)
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;
Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломев, Дорофеев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурдасов — Бурмистров;
Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Солодухин — Хохряков — Майоров, Скориков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент