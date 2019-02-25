«Металлург» — «Салават Юлаев»: Метсола совершил потрясающий сейв

Во втором периоде встречи первого раунда плей-офф между магнитогорским «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» потрясающий сейв удался голкиперу гостей Юхе Метсоле. Финский вратарь в падении отразил бросок в пустой угол.

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Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин)

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;

Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломев, Дорофеев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурдасов — Бурмистров;

Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Солодухин — Хохряков — Майоров, Скориков.