«Металлург» — «Салават Юлаев»: Метсола совершил потрясающий сейв

Во втором периоде встречи первого раунда плей-офф между магнитогорским «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» потрясающий сейв удался голкиперу гостей Юхе Метсоле. Финский вратарь в падении отразил бросок в пустой угол.
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Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин)
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Береглазов — Рылов, Платонов — Шор — Тимкин;
Дронов — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Бирюков, Пакаринен — Неколенко — Варфоломев, Дорофеев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурдасов — Бурмистров;
Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Солодухин — Хохряков — Майоров, Скориков.