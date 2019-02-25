«Локомотив» — «Сочи»: гости забили после удаления Аверина на вбрасывании

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Аверин в матче с хоккейным клубом «Сочи» заработал удаление на вбрасывании за неспортивное поведение, оставив свою команду играть «3 на 5». Гости реализовали свой шанс — голом отметился Юрки Йокипакка.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков – Накладал, Апальков (А) – Локтионов – Козун;
Елесин – Кронвалль (К), Денисенко – Алексеев – Санников;
Черепанов – Осипов, Е. Аверин (А) – Ильенко –Коршков;
Кутузов, Каюмов – Иванов – Коваленко; Коротков.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка – Ю. Александров (А), О’Делл (К) – Росен – Бочаров;
Воробьёв – Будкин, Бакош – Коллинз (А) – Шмелёв;
Пайгин – Рыков, Лугин – Калетник – Старков;
Д. Александров, Полунин – Капустин – Алтыбармакян; Рахимуллин.