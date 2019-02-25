«Монреаль» обменял Шапю в «Аризону» на Уила

Клубы Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» и «Аризона Койотс» произвели обмен, информирует официальный сайт команды из Канады. В стан «Аризоны» отправился нападающий Мишель Шапю, в обратном направлении поехал форвард Джордан Уил.



26-летний Шапю в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 32 матчах за основную команду «Монреаля», записав в актив пять результативных передач при показателе полезности "-4" и 14 минутах штрафного времени. В среднем канадец проводил на льду по 11 минут за матч.



26-летний Уил сыграл в 47 встречах нынешнего сезона, отметившись 11 (4+7) баллами при показателе полезности "-8" и 16 минутах штрафа. Начинал чемпионат Уил в «Филадельфии», откуда его обменяли в «Аризону».



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