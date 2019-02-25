Торторелла на пресс-конференции поговорил по телефону с мамой журналиста

На пресс-конференции клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» произошёл забавный случай.



Журналист Том Рид записывал слова главного тренера «мундиров» Джона Тортореллы на мобильный телефон, и в это время позвонила мама журналиста. Торторелла принял звонок и сказал: «Миссис Рид? Я сейчас на пресс-конференции. Я бы лучше поговорил с вами, а не вашим сыном», — сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Аарон Порцлайн.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».



Напомним, сегодня, 25 февраля, в Национальной хоккейной лиге проходит последний день дозаявок. Клубы НХЛ завершают сделки, дедлайн — в 23:00 мск.



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