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Ковальчук: откажусь ли от запрета на обмен? Спросите генменеджера «Кингз»

Ковальчук: откажусь ли от запрета на обмен? Спросите генменеджера «Кингз»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал возможность обмена в другой клуб перед закрытием трансферного окна.

«В воскресенье разговаривал с генеральным менеджером «Кингз» Робом Блэйком. Не хочу ли отказаться от запрета на обмен? Не знаю. Спросите об этом Роба. Я сказал ему, что собираюсь сделать всё, что будет лучше для команды. Я подписался здесь, я приехал сюда. Моя семья любит город, у нас отличные болельщики. Я просто хочу выходить на лёд и играть. Посмотрим, что получится. А Роб Блэйк сделает всё, что будет лучше для команды, для её будущего. Моя работа — выходить и играть», — передаёт слова Ковальчука The Athletic.

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