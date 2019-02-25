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«Авангард» — «Ак Барс»: Подъяпольского заменили после четырёх пропущенных шайб

«Авангард» — «Ак Барс»: Подъяпольского заменили после четырёх пропущенных шайб
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и казанского «Ак Барса» команда гостей совершила замену вратаря. После четырёх пропущенных шайб ворота покинул Владислав Подъяпольский, его заменил Александр Шарыченков.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Авангард»

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.

«Ак Барс»

Подъяпольский (Шарыченков);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Лямкин — Абросимов, Ткачёв — Основин — Глухов;
Марков — Яруллин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Галиев — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.

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