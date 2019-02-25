Шор: сумасшедшая первая игра, «Металлургу» нужно лучше реализовывать моменты

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Ник Шор поделился впечатлениями от выигранного первого матча серии плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым». Форвард забросил победную шайбу на 100-й минуте игры.



«Сумасшедшая первая игра! Сейчас нужно сделать правильные выводы, быстро перегруппироваться насколько это возможно и быть готовыми к следующему матчу.



Первый период? Мы просто старались играть в наш хоккей. Да, пожалуй, нам бы хотелось выглядеть в первой двадцатиминутке получше, но победа была главной целью и единственным, что для нас было важно.



Что нужно делать для победы в следующем матче? Лучше исполнять. Мы знаем, в чём хорош соперник, знаем, в чём хороши мы, но нужно больше реализовывать», — цитирует Шора официальный сайт клуба.

«Металлург» одолел «Салават», забив решающий гол на 100-й минуте игры