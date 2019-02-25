Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Реал Сосьедад». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» обменяла Брассара в «Колорадо»

«Флорида» обменяла Брассара в «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Колорадо Эвеланш» совершили обмен, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. Состав «Колорадо» пополнил нападающий Дерек Брассар, взамен «Флорида» получила право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

31-летний Брассар начинал сезон в «Питтсбург Пингвинз», откуда его обменяли во «Флориду». В текущем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 50 матчах, сумев записать в актив 19 (10+9) очков при показателе полезности "-12" и 31 минуте штрафного времени. Во «Флориде» хоккеист проводил на площадке около 15 минут за игру.

Мнение эксперта «Чемпионата» Александра Рожкова о будущем россиян в НХЛ читайте в нашем телеграм-канале.

Дедлайн в НХЛ! Стоун — в «Вегасе», Гранлунд — в «Нэшвилле»
А Панарин с Бобровским до сих пор в «Коламбусе».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент