«Флорида» обменяла Брассара в «Колорадо»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Колорадо Эвеланш» совершили обмен, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. Состав «Колорадо» пополнил нападающий Дерек Брассар, взамен «Флорида» получила право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.



31-летний Брассар начинал сезон в «Питтсбург Пингвинз», откуда его обменяли во «Флориду». В текущем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 50 матчах, сумев записать в актив 19 (10+9) очков при показателе полезности "-12" и 31 минуте штрафного времени. Во «Флориде» хоккеист проводил на площадке около 15 минут за игру.



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