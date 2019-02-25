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«Авангард» разгромил «Ак Барс», забросив чемпиону шесть шайб

«Авангард» разгромил «Ак Барс», забросив чемпиону шесть шайб
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе разгромил действующего чемпиона — казанский «Ак Барс», встреча завершилась со счётом 6:0. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.

В первом периоде подопечные Боба Хартли забили дважды — авторами заброшенных шайб стали Денис Зернов и Вилле Покка. В следующие 20 минут «Авангард» забил ещё два гола усилиями Артёма Манукяна и Коди Франсона. «Ак Барс» провёл замену вратаря, Владислава Подъяпольского сменил Александр Шарыченков. В заключительном периоде «ястребы» продолжили разрывать оборону чемпиона — дважды забил Сергей Шумаков. «Сухарь» оформил Игорь Бобков.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
25 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
6 : 0
2:0, 2:0, 2:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Зернов (Медведев, Чудинов) – 13:13 (5x4), 2:0 – Покка (Зернов, Михеев) – 16:49 (5x5), 3:0 – Манукян (Фисенко, Франсон) – 23:18 (5x5), 4:0 – Франсон (Фисенко, Стась) – 30:49 (5x5), 5:0 – Шумаков (Кошелев, Семёнов) – 52:53 (5x5), 6:0 – Шумаков (Бондарев) – 56:54 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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