«Авангард» разгромил «Ак Барс», забросив чемпиону шесть шайб

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе разгромил действующего чемпиона — казанский «Ак Барс», встреча завершилась со счётом 6:0. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.



В первом периоде подопечные Боба Хартли забили дважды — авторами заброшенных шайб стали Денис Зернов и Вилле Покка. В следующие 20 минут «Авангард» забил ещё два гола усилиями Артёма Манукяна и Коди Франсона. «Ак Барс» провёл замену вратаря, Владислава Подъяпольского сменил Александр Шарыченков. В заключительном периоде «ястребы» продолжили разрывать оборону чемпиона — дважды забил Сергей Шумаков. «Сухарь» оформил Игорь Бобков.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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