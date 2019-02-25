Кронвалль стал самым результативным легионером в истории «Локомотива»

Защитник ярославского «Локомотива» Стаффан Кронвалль набрал 3 (2+1) очка во встрече с хоккейным клубом «Сочи» (4:3 ОТ). Таким образом, на счету шведского защитника теперь 188 очков в играх за Ярославль, он стал самым результативным легионером «Локомотива», обойдя Йозефа Вашичека.



Встреча с «Сочи» неудачно началась для подопечных Дмитрия Квартальнова — к 14-й минуте хозяева пропустили два гола, авторами которых стали Кирилл Капустин и Юрки Йокипакка. К 32-й минуте «Локомотив» сумел не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря голам Егора Аверина и Стаффана Кронвалля, оформившего дубль. На старте третьего периода счёт вновь сравнялся — заброшенную шайбу в актив записал Капустин, сделавший дубль. Встреча перешла в овертайм, где победу «Локомотиву» принёс Георгий Иванов, отправив шайбу в ворота соперника.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» в овертайме