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С. Зубов: игра была достаточно равной, но во втором периоде нас переиграли

С. Зубов: игра была достаточно равной, но во втором периоде нас переиграли
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

«Во втором периоде соперник нас переиграл. В остальном игра была достаточно равной, были моменты. В третьем периоде могли забивать при выходе «1 в 0». Счёт в серии для нас — 0-1, готовимся дальше. Почему упустили гандикап в две шайбы? Соперник здорово прибавил во втором периоде, мы не справлялись и имели проблемы с выходом из зоны. Поэтому и получили эти три шайбы. Буду ли дальше доверять ярославским Полунину и Капустину? У нас есть ребята на замену. Завтра после анализа решим, кто будет играть во второй игре», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» в овертайме
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