Цулыгин: «Салават» бился и старался, но «Металлург» был удачливее

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигрыша в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:2 ОТ).



«Очень хорошая игра, поздравляю «Металлург» с победой. Сейчас главное — восстановиться и готовиться к следующей игре. Сказать больше пока нечего. Бились, старались, но «Металлург» оказался чуть-чуть удачливее. Готовимся к следующей игре», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 23-й минуте — отличился опытный нападающий «Металлурга» Денис Платонов. Шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф. Подопечные Николая Цулыгина восстановили равновесие на табло на старте третьего периода, точный бросок в актив записал Теэму Хартикайнен. До конца основного времени голов в матче больше забито не было. Решающей шайбы пришлось ждать до концовки второго овертайма — победу «Металлургу» принёс бросок Ника Шора.

«Металлург» одолел «Салават», забив решающий гол на 100-й минуте игры