Лукоянов — о разгроме со счётом 0:6: «Ак Барсу» нормально дали по соплям

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги матча с «Авангардом» (0:6).



«Если коротко говорить, то нормально нам дали по соплям. В принципе всё, что они нам забили, мы сами себе привезли. В принципе они не серию выиграли, счёт 1-0. Но неприятный осадок после счёта 6:0, нам даже не удалось забить. Всё поправимо.



Я и Свитов были заведёнными и лезли в стычки? Вы же правильно понимаете, что сука не захочет — кобель не вскочит. Поэтому правильно будет сказать, что провокации идут с обеих сторон. Это хоккей, это нормально. Безусловно, нужно играть так, как мы умеем. Правильно играть в обороне, а уже после этого думать об атаке. А у нас не получилось ни то, ни другое. Нужно сделать акцент на ошибках, которые мы допустили.



Гол Шумакова? Молодец, красавчик. Хороший гол. То, что Бузова не попала в состав «Авангарда», было ожидаемо. Они её ждут на седьмой матч, наверное», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» разнёс чемпиона. Свитов не мог больше на это смотреть Дело дошло до того, что Сергей Шумаков поиздевался над соперником и забил в стиле Гранлунда.