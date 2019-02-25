Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Реал Сосьедад». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» обменяла Марка Стоуна в «Вегас»

«Оттава» обменяла Марка Стоуна в «Вегас»
Хоккей / НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» и «Вегас Голден Найтс» совершили обмен, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. К «рыцарям» присоединился нападающий Марк Стоун, за которого «сенаторы» получили следующую компенсацию: защитник Эрик Бреннстрём, нападающий Оскар Линдберг и выбор во втором раунде драфта 2020 года.

26-летний Стоун считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В текущем регулярном чемпионате канадский нападающий принял участие в 59 встречах, отметившись 62 (28+34) баллами при показателе полезности "+16" и 20 минутах штрафа.

Мнение эксперта «Чемпионата» Александра Рожкова о будущем россиян в НХЛ читайте в нашем телеграм-канале.

Дедлайн в НХЛ! Панарин и Бобровский остались в «Коламбусе»
А «Нэшвилл» серьёзно усилился Гранлундом и Симмондсом.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент