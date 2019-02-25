«Оттава» обменяла Марка Стоуна в «Вегас»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» и «Вегас Голден Найтс» совершили обмен, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. К «рыцарям» присоединился нападающий Марк Стоун, за которого «сенаторы» получили следующую компенсацию: защитник Эрик Бреннстрём, нападающий Оскар Линдберг и выбор во втором раунде драфта 2020 года.



26-летний Стоун считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В текущем регулярном чемпионате канадский нападающий принял участие в 59 встречах, отметившись 62 (28+34) баллами при показателе полезности "+16" и 20 минутах штрафа.



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