Билялетдинов: Зарипов готов, просто мы решили, что он пропустит игру

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:6).



«Мы понимали, насколько важна первая игра, серьёзно к ней готовились. Но, к сожалению, ничего у нас не получалось. Допускали разные ошибки в обороне, что и привело к такому неудачному счёту. Серия началась, мы постараемся исправить свои ошибки и подготовиться к следующему матчу.



Мы решили, что первую игру Зарипов пропустит. Конечно, он готов. Подумаем, кто из вратарей начнёт следующую игру. Педан долгое время не играл, ему было сложно. Его удаления, возможно, сыграли не очень хорошую роль.



Из вратарей у нас есть Шарыченков и Подъяпольский. Вот они и будут играть. Насколько их хватит. Мы должны им помочь — те игроки, которые в поле, команда. Это молодые ребята, у них не хватает опыта, но когда им ещё играть?



Конечно, счёт был крупный, мы не хотели проигрывать, эмоции иногда перехлёстывали. Так случается», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» разнёс чемпиона. Свитов не мог больше на это смотреть Дело дошло до того, что Сергей Шумаков поиздевался над соперником и забил в стиле Гранлунда.