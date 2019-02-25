«Бостон» выменял Юханссона, «Сент-Луис» — Дель Зотто

Два клуба Национальной хоккейной лиги усилились перед окончанием дедлайна, сообщает Sportsnet. «Бостон Брюинз» выменял у «Нью-Джерси Дэвилз» форварда Маркуса Юханссона на права выбора во втором раунде драфта-2019 и в четвёртом раунде драфта-2020, «Анахайм Дакс» обменял защитника Майкла Дель Зотто в «Сент-Луис Блюз».



28-летний Юханссон принял участие в 48 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ, записав в актив 27 (12+15) баллов при показателе полезности "-15" и 8 минутах штрафного времени. 28-летний Дель Зотто в 35 матчах заработал 7 (1+6) очков при показателе полезности "-3" и 0 минут штрафа.



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