Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Реал Сосьедад». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» выменял Юханссона, «Сент-Луис» — Дель Зотто

«Бостон» выменял Юханссона, «Сент-Луис» — Дель Зотто
Хоккей / НХЛ

Два клуба Национальной хоккейной лиги усилились перед окончанием дедлайна, сообщает Sportsnet. «Бостон Брюинз» выменял у «Нью-Джерси Дэвилз» форварда Маркуса Юханссона на права выбора во втором раунде драфта-2019 и в четвёртом раунде драфта-2020, «Анахайм Дакс» обменял защитника Майкла Дель Зотто в «Сент-Луис Блюз».

28-летний Юханссон принял участие в 48 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ, записав в актив 27 (12+15) баллов при показателе полезности "-15" и 8 минутах штрафного времени. 28-летний Дель Зотто в 35 матчах заработал 7 (1+6) очков при показателе полезности "-3" и 0 минут штрафа.

Мнение эксперта «Чемпионата» Елены Кузнецовой о будущем россиян в НХЛ читайте в нашем телеграм-канале.

Дедлайн в НХЛ! Панарин и Бобровский остались в «Коламбусе»
А «Нэшвилл» серьёзно усилился Гранлундом и Симмондсом.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент