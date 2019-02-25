«Флорида» обменяла Богдана Киселевича в «Виннипег»

Как стало известно «Чемпионату», клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс» совершили обмен. В «Виннипег» перешёл российский защитник Богдан Киселевич, взамен «Флорида» получит право выбора в седьмом раунде драфта.



29-летний Киселевич прошлым летом решил покинуть Континентальную хоккейную лигу и перешёл во «Флориду». Российский хоккеист принял участие в 32 матчах за основную команду «пантер», записав в актив восемь результативных передач при показателе полезности "-3" и 12 минутах штрафного времени. Экс-защитник московского ЦСКА проводил на льду около 15 минут за игру.

Мнение эксперта «Чемпионата» Елены Кузнецовой о будущем россиян в НХЛ читайте в нашем телеграм-канале.