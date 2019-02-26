«Флорида» обменяла Криса Уайдмана в «Питтсбург»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» приобрёл защитника Криса Уайдмана в результате обмена с «Флоридой Пантерз», сообщает официальный сайт американского клуба. Взамен «пантеры» получили защитника Жан-Себастьена Ди.

29-летний Уайдман проводит четвёртый сезон в НХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате на счету игрока 2 гола и 5 результативных передач в 25 матчах при показателе полезности «-12» и 18 минутах штрафного времени. В нынешнем сезоне хоккеист также успел поиграть за «Оттава Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз».

25-летний Ди провёл в нынешнем сезоне 24 матча и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафного времени. По ходу сезона защитник перебрался в стан «Пингвинз» из «Нью-Джерси Дэвилз».

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