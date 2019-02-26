Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» обменяла Криса Уайдмана в «Питтсбург»

«Флорида» обменяла Криса Уайдмана в «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» приобрёл защитника Криса Уайдмана в результате обмена с «Флоридой Пантерз», сообщает официальный сайт американского клуба. Взамен «пантеры» получили защитника Жан-Себастьена Ди.

29-летний Уайдман проводит четвёртый сезон в НХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате на счету игрока 2 гола и 5 результативных передач в 25 матчах при показателе полезности «-12» и 18 минутах штрафного времени. В нынешнем сезоне хоккеист также успел поиграть за «Оттава Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз».

25-летний Ди провёл в нынешнем сезоне 24 матча и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафного времени. По ходу сезона защитник перебрался в стан «Пингвинз» из «Нью-Джерси Дэвилз».

Мнение эксперта «Чемпионата» Елены Кузнецовой о будущем россиян в НХЛ читайте в нашем телеграм-канале.

Дедлайн в НХЛ! Панарин и Бобровский остались в «Коламбусе»
А «Нэшвилл» серьёзно усилился Гранлундом и Симмондсом.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент