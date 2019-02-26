Агент: Киселевич благодарен «Флориде» и доволен обменом в «Виннипег»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника Богдана Киселевича, прокомментировал его обмен из «Флорида Пантерз» в «Виннипег Джетс».

«Виннипег» был одним из претендентов на Богдана ещё год назад, клуб вёл его ещё с чемпионата мира в Кельне, у него был большой интерес к нему. Богдана пытались обменять приблизительно последний месяц, он очень благодарен «Флориде» и доволен обменом в «Виннипег», поскольку у него будет шанс побороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

В нынешнем сезоне Киселевич принял участие в 32 матчах за основную команду «пантер», записав в актив восемь результативных передач при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафного времени. Экс-защитник московского ЦСКА проводил на льду около 15 минут за игру.