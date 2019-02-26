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Швец-Роговой: «Витязь» может переиграть ЦСКА только за счёт тяжёлой работы

Швец-Роговой: «Витязь» может переиграть ЦСКА только за счёт тяжёлой работы
Хоккей / КХЛ

Нападающий подмосковного «Витязя» Артём Швец-Роговой поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф с ЦСКА.

«За счёт чего «Витязь» может противостоять ЦСКА? В первую очередь надо стараться выкладываться. Нужно воевать в каждую смену на каждом участке площадки. По-другому нам ЦСКА не переиграть — только за счёт тяжёлой работы.

Надо показывать что-то похожее на наши игры с ЦСКА в середине зимы. Это были наши лучшие матчи, когда все игроки «Витязя» выходили на лёд и бились, воевали друг за друга. Думаю, нужно придерживаться такой игры», — приводят слова хоккеиста «Известия».

Первый матч серии ЦСКА — «Витязь» состоится сегодня, 26 февраля, на «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.

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