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Дубль Айкела не спас «Баффало» от поражения в матче с «Торонто», у Зайцева «+1»

Дубль Айкела не спас «Баффало» от поражения в матче с «Торонто», у Зайцева «+1»
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 4:1, 1:1). Это поражение стало для «Сэйбрз» пятым в последних шести матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе «Мэйпл Лифс» набрали Каспери Капанен (1+1) и Фредерик Готье (1+1). Дубль оформил капитан «Баффало» Джек Айкел.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 31 секунду, заблокировал пять бросков и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5 : 3
0:1, 4:1, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Айкел (Райнхарт, Далин) – 19:07 (5x4), 1:1 – Таварес (Маззин, Дермотт) – 23:48 (5x5), 2:1 – Мэттьюс (Капанен, Юнссон) – 25:24 (5x5), 3:1 – Готье (Гардинер, Мур) – 25:52 (5x5), 4:1 – Эннис (Готье, Райлли) – 33:07 (5x5), 4:2 – Райнхарт (Скиннер, Далин) – 37:25 (5x3), 4:3 – Айкел (Поменвиль, Ристолайнен) – 40:09 (5x5), 5:3 – Капанен (Браун) – 57:42 (en)
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