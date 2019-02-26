Дубль Айкела не спас «Баффало» от поражения в матче с «Торонто», у Зайцева «+1»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 4:1, 1:1). Это поражение стало для «Сэйбрз» пятым в последних шести матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе «Мэйпл Лифс» набрали Каспери Капанен (1+1) и Фредерик Готье (1+1). Дубль оформил капитан «Баффало» Джек Айкел.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 31 секунду, заблокировал пять бросков и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).