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«Тампа-Бэй» одержал 9-ю победу кряду, обыграв «Лос-Анджелес» по буллитам

«Тампа-Бэй» одержал 9-ю победу кряду, обыграв «Лос-Анджелес» по буллитам
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Брейден Пойнт, Энтони Чирелли и Джей Ти Миллер. Победный буллит в активе защитника «молний» Виктора Хедмана. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 4 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 3
2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 01:05 (5x4), 2:0 – Чирелли (Коберн, Гурд) – 08:08 (5x5), 2:1 – Иафалло (Вагнер) – 45:20 (5x5), 2:2 – Бродзински (Лайпсик) – 50:30 (5x5), 2:3 – Вагнер (Льюис, Уолкер) – 51:06 (5x5), 3:3 – Миллер (Стэмкос) – 52:04 (5x5), 4:3 – Хедман – 65:00 ( ПБ)
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