«Тампа-Бэй» одержал 9-ю победу кряду, обыграв «Лос-Анджелес» по буллитам

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Брейден Пойнт, Энтони Чирелли и Джей Ти Миллер. Победный буллит в активе защитника «молний» Виктора Хедмана. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 4 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал.