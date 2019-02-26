Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Колорадо» в гостях

Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Колорадо» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, прервалась победная серия «Эвеланш», которая составляла четыре матча.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Флориды» Аарон Экблад. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Майк Хоффман, набравший 3 (1+2) очка. В составе гостей голом отметился Евгений Дадонов.

Гол Дадонова также доступен для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 17 минут 11 секунд, заблокировал один бросок, совершил 1 силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер Семён Варламов отразил 34 броска из 38.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 4
0:0, 2:2, 1:1, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Джост (Немет, Комфер) – 22:12 (5x5), 2:0 – Рантанен (Бэрри) – 34:31 (5x5), 2:1 – Брауэр (Яндл, Уигар) – 38:26 (5x5), 2:2 – Дадонов (Барков, Хоффман) – 39:35 (5x4), 3:2 – Брассар (Грейвз, Бэрри) – 47:49 (5x5), 3:3 – Хоффман (Яндл, Уигар) – 51:57 (5x5), 3:4 – Экблад (Хоффман) – 60:26 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 2
0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль – 02:08 (4x5), 1:1 – Сиссонс (Гримальди, Суббэн) – 31:43 (5x5), 2:1 – Суббэн (Бонино, Йернкрок) – 33:07 (5x5), 2:2 – Драйзайтль (Чиассон) – 49:12 (5x4), 3:2 – Бойл – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент