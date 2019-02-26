Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Колорадо» в гостях

«Флорида Пантерз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, прервалась победная серия «Эвеланш», которая составляла четыре матча.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Флориды» Аарон Экблад. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Майк Хоффман, набравший 3 (1+2) очка. В составе гостей голом отметился Евгений Дадонов.

Гол Дадонова также доступен для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 17 минут 11 секунд, заблокировал один бросок, совершил 1 силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер Семён Варламов отразил 34 броска из 38.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).