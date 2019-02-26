Красивые попытки Ковальчука и Копитара — в обзоре серии буллитов с «Тампой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала девятой кряду.

Серия послематчевых бросков стала настоящим украшением матча. Помимо эффектного буллита в исполнении Никиты Кучерова красивыми попытками отметились Анже Копитар и Илья Ковальчук. Словенец продемонстрировал чудеса терпения, уложив Василевского на лёд и дождавшись самой последней доли секунды, когда можно было бросить в освободившийся угол. Победным для хозяев стал буллит Виктора Хедмана.

Видео серии буллитов также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.