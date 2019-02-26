Дубль Драйзайтля и игра Коскинена — в видеообзоре поражения «Эдмонтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). Подопечные Кена Хичкока не смогли продлитьь победную серию до трёх матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Одним из главных героев матча стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, оформивший дубль. В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились Колтон Сиссонс и Пи Кей Суббэн. Победный буллит реализовал Брайан Бойл.

Бывший голкипер «Сибири» и СКА Микко Коскинен отразил 36 бросков, также став одним из главных героев встречи. Ворота «Нэшвилла» защищал Пекка Ринне.

Видеообзор самых ярких моментов доступен на «Чемпионате».