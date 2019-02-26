Роберто Луонго вышел на третье место в НХЛ по победам среди голкиперов

«Флорида Пантерз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, прервалась победная серия «Эвеланш», которая составляла четыре матча.

Голкипер «Флориды» Роберто Луонго одержал 485-ю победу в карьере. Таким образом, он превзошёл достижение Эда Белфора и вышел на третье место по победам за всю историю НХЛ. Больше побед только у Мартина Бродо (691) и Патрика Руа (551).

11 февраля 2019 года 39-летний Луонго вышел на второе место по количеству матчей среди голкиперов в НХЛ. Канадский вратарь улучшил результат Руа. Рекордсменом по количеству игр остаётся Бродо.