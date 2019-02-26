«Тампа» набрала 100 очков за 63 матча – второй показатель в истории НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала девятой кряду.

Благодаря этой победе «Тампа» первой набрала 100 очков в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. «Лайтнинг» уложились в 63 матча – это второй показатель в истории лиги. Быстрее – за 62 матча – 100 очков удавалось набирать только «Монреаль Канадиенс» (сезоны-1976/77 и 1977/78). За 63 матча этой отметки достигал «Бостон Брюинз» в сезоне-1971/72.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 4 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». Благодаря этому Никита набрал 101 очко и обновил личный рекорд результативности за сезон НХЛ.