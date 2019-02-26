Генменеджер «Коламбуса»: никогда не хотел обменивать Бобровского и Панарина

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен подвёл итоги дедлайна для команды.



«Я никогда не хотел обменивать Панарина и Бобровского. Это отличные игроки. Оба они мне очень нравятся. Не было предложения, которое могло бы иметь смысл для нас сейчас и в будущем, поэтому решение сохранить их далось легко. Не так часто выпадает возможность иметь в составе двукратного обладателя «Везины», это большая роскошь.

Также у нас есть суперзвезда в лице Панарина, а теперь мы добавили ещё несколько важных фигур в состав и за счёт этого стали сильнее. У нас много хороших игроков. Есть ядро, которое будет на месте вне зависимости от расклада со свободными агентами – Джонс, Фолиньо, Веренски, Дюбуа. В следующем сезоне у нас будет хорошая команда вне зависимости от того, что произойдёт летом.



Я был бы счастлив, если бы мы выиграли четыре раунда плей-офф и выиграли Кубок Стэнли. Вот цель. Не думаю, что кто-то собирается выиграть один раунд и найти в этом счастье. Мы тоже должны мыслить именно так», – цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.