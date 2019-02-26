Какую сделку в дедлайне НХЛ вы считаете самой интересной?

Вчера, 25 февраля, в Национальной хоккейной лиги закрылось окно переходов. Главные российские герои остались на своих местах — Артемий Панарин и Сергей Бобровский не двинулись из «Коламбус Блю Джекетс», Артём Анисимов остался форвардом «Чикаго Блэкхоукс», а Илья Ковальчук не покинул стан «Лос-Анджелес Кингз».

«Мундиры» укрепились двумя форвардами «Оттавы Сенаторз» — Мэттом Дюшейном и Райаном Дзингелом. Ещё один бывший форвард «сенаторз» Марк Стоун продолжит карьеру в «Вегас Голден Найтс». «Нэшвилл Предаторз» в последний день обменов совершил две сделки, заполучив форвардов Уэйна Симмондса из «Филадельфии Флайерз» и Микаэля Гранлунда из «Миннесоты Уайлд». Главной покупкой «Сан-Хосе Шаркс» стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Густав Нюквист. «Виннипег Джетс» выменял у «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевина Хейза. «Даллас Старз» усилил состав Матсом Цуккарелло.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Какую сделку в дедлайне НХЛ вы считаете самой интересной?».

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