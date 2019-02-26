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Хартикайнен: то, что не летал на Дальний Восток, поможет держаться до финала

Хартикайнен: то, что не летал на Дальний Восток, поможет держаться до финала
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал поражение в первом матче плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (1:2 ОТ). Автором победной шайбы стал Ник Шор.

«Вратарь «Магнитки» хорошо сыграл. От нас было много бросков по воротам, но шайба просто не шла. Я считаю, что мы хорошо сыграли, также хорошо сыграли вратари. Я думаю, что нашей команде нужно продолжать играть также.

Пропущенная поездка на Дальний Восток? Это очень помогло. Мы отдыхали и усиленно тренировались, и я думаю, что этот отдых нам поможет в течение всего этого плей-офф держаться до финала", – приводит слова Хартикайнена «Вечерний Магнитогорск».

Второй матч серии первого раунда плей-офф состоится завтра, 27 февраля, в Магнитогорске.

Метсола пока не Кошечкин. После сейва года он дрогнул в овертайме
«Салават» сыграл с «Магниткой» на равных, но уступил из-за ошибки голкипера в конце второго овертайма.
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