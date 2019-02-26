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Александр Курносов утверждён генеральным директором «Салавата Юлаева»

Александр Курносов утверждён генеральным директором «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 26 февраля, генеральным директором АНО ХК «Салават Юлаев» утверждён Александр Курносов, ранее исполнявший обязанности генерального директора, информирует официальный сайт уфимского клуба.

С 2001 по 2016 год Курносов работал в органах государственной власти Республики Башкортостан. С 2016 года по настоящее время Александр работал в системе АНО ХК «Салават Юлаев».

Курносов занял должность исполняющего обязанности гендиректора в начале января 2019 года. Тогда генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов был освобождён от занимаемой должности. Сам Курносов ранее был исполнительным директором.

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