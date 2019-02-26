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Эрик Карлссон вновь получил травму паха

Эрик Карлссон вновь получил травму паха
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон пропустит ближайшие один-два матча из-за травмы паха, сообщает официальный сайт лиги. Напомним, шведский игрок недавно переносил подобное повреждение.

«У него небольшое растяжение. С ним всё будет хорошо. За счёт игры команды нам удалось оторваться от некоторых команд и создать неплохой задел. Конечно, мы ведём борьбу с „Калгари“ и „Вегасом“, но мы можем дать Эорику шанс отдохнуть, чтобы он полностью восстановился. И мы намерены так поступить. С ним всё будет хорошо», — рассказал генеральный менеджер «Шаркс» Даг Уилсон.

Карлссон проводит первый сезон за «Сан-Хосе», в 51 матче регулярного чемпионата он набрал 45 (3+42) очков.

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