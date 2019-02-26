Кросби — о шансах «Питтсбурга» на плей-офф: мы настроены решительным образом

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о финишном отрезке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Мы настроены самым решительным образом. Мы уже бывали в подобной ситуации раньше. Осталось 20 матчей, мы должны относиться к ним как к кубковым. Думаю, что мы уже это начинаем понимать. Надо биться за очки и за место в плей-офф», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



У «Питтсбурга» одинаковое количество очков с «Каролиной Харрикейнз». Но именно «Каролина» занимает последнее место в зоне плей-офф, потому что у неё больше побед. В Столичном дивизионе «Пингвинз» на одно очко отстают от «Коламбус Блю Джекетс», расположившегося на третьей строчке турнирной таблицы.