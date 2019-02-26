«Барыс» — «Торпедо»: стали известны составы на первый матч серии

Стали известны составы астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Сегодня будет сыгран первый матч серии первого раунда. Встреча состоится сегодня, 26 февраля, начало игры — в 16:30 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Фрэттин — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Валк, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Ураков — Ильин — Веряев, Макаренко.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги