Стали известны составы астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Сегодня будет сыгран первый матч серии первого раунда. Встреча состоится сегодня, 26 февраля, начало игры — в 16:30 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Фрэттин — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Валк, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Ураков — Ильин — Веряев, Макаренко.
Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги
«Барыс» — «Торпедо»: стали известны составы на первый матч серии